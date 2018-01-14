250.000 متقدم للمنافسة في «مليون مبرمج عربي»

نجحت مبادرة مليون مبرمج عربي باستقطاب أكثر من 250 ألف متقدم للمنافسة على 100 ألف مقعد مخصص للدورة الأولى من المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي تهدف إلى تدريب مليون شاب عربي على البرمجة.

وقد وصل عدد المنتسبين للمبادرة لأكثر من 750 ألف مشارك من مختلف الجنسيات العربية منذ إطلاقها وسيتم تفعيل اشتراكهم على 8 دورات سنوياً، و توزعت اهتمامات المتقدمين بين المسارات التعليمية الأربعة، حيث فضل أغلبية المتقدمين برمجة التطبيقات الذكية بنسبة 35% و برمجة المواقع الإلكترونية بنسبة 33% و حلّ مسار تحليل البيانات ثالثاً بنسبة 18%و أخيراً 14% لمسار تصميم المواقع الذكية.

كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية شراكة مع بيت.كوم أكبر موقع إلكتروني للوظائف في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة عملية لدعم مبادرة «مليون مبرمج عربي» والشباب العربي المشارك.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في المقر الرئيسي لمؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، وربيع عطايا، المدير التنفيذي لشركة بيت.كوم.

تمكين

وقال معالي عمر بن سلطان العلماء: «تشكل مبادرة»مليون مبرمج عربي«مرحلة مهمة في تمكين الشباب العربي من امتلاك مهارات المستقبل، كما أنها تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم، فالشباب العربي قادر على مواكبة التغيرات الطارئة و تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية الذي ستكون البرمجة أساساً لها والمحرك الرئيسي لجميع قطاعاته».

وأوضح معاليه أن مؤسسة دبي للمستقبل تسعى من خلال هذه الشراكة إلى فتح آفاق وظيفية واسعة أمام المبرمجين المنتسبين إلى مبادرة «مليون مبرمج عربي»، وتوفير البيئة المناسبة للشباب العربي لتمكينهم من رسم ملامح مستقبلهم وصناعته بأيديهم عبر مهارات المستقبل والجيل القادم من التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، العلوم الإدراكية والحيوية، والبرمجة.

وستقوم شركة بيت.كوم بالعمل على توفير منصة خاصة لتوظيف المبرمجين، وتتيح لهم إمكانية الاستفادة من الخدمات الاستشارية والفرص التدريبية للمشاركين الذين تمكنوا من اجتياز المرحلة الأولى من مبادرة «مليون مبرمج عربي» واختبار «تحدي المبرمجين» الذي يصل عددهم إلى 1000 مشترك.

استراتيجية

من جانبه، قال ربيع عطايا المدير التنفيذي لشركة بيت دوت كوم: «نفخر بالشراكة الاستراتيجية مع مبادرة مليون مبرمج عربي الأولى من نوعها والتي تدعم الشباب العربي حول العالم، و نسعى من خلال الاتفاقية إلى تقديم الدعم اللازم والمساهمة في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، كما نتطلع ومن خلال التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل للمساهمة في تقديم دور محوري في إعداد جيل من الشباب العربي المؤهل والمزود بالمعارف والخبرات التقنية التي تمكنه من امتلاك مهارات المستقبل».

وتهدف مبادرة المليون مبرمج عربي لتحقيق مئوية الإمارات 2071 بأن تكون دولة الإمارات أفضل دولة عالمياً من خلال تعزيز التنمية المستدامة في الدولة بتسجيل معدلات مرتفعة لبراءات الاختراع ودعم العلماء والباحثين وخلق البيئة الملائمة لجيل مبرمج يصنع مستقبله.