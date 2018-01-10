علاج السكري والضغط عبر «الرنين الحيوي» في «صحة دبي»

أكد الدكتور عيسى سليم استشاري ورئيس قسم الرنين الحيوي بهيئة الصحة بدبي على النجاح الكبير الذي حققه القسم في علاج العديد من الأمراض من خلال الرنين الحيوي الذي يعد من الوسائل التشخيصية العلاجية التي تعمل باستخدام التكنولوجيا المتطورة لقياس ترددات أعضاء الجسم السليمة والمريضة، حيث تشكل هذه القياسات خريطة ترددات كاملة للجسم تظهر مصدر وشدة المرض وتأثيره على أعضاء الجسم الاخرى.

وقال الدكتور سليم إن قسم الرنين الحيوي يقوم بعلاج أمراض الضغط والسكري من خلال ترددات أعضاء الجسم، والعلاج بالنظام الغذائي الذي لا يتناسب مع الأوعية الدموية للمريض إضافة إلى الفحوصات التشخيصية المتعددة التي يتم اجراؤها بالرنين الحيوي كالكشف عن وجود الأورام السرطانية الحميدة والخبيثة، وفحص تردد جميع أعضاء الجسم وتحديد نوعية الاضطراب العضوي أو الفيسيولوجي وفحص تردد عينات الدم والبول والبراز للمريض، وتردد المواد الغذائية والمواد الصناعية والمعادن الثقيلة، وفحص تردد الأدوية التي يستخدمها المريض ومدى تناسبها مع الحالة المرضية والجرعة التي يتناولها، والكشف عن وجود الفطريات والبكتيريا والطفيليات والفيروسات في الدم وسائر أعضاء الجسم.

وبين أن قسم الرنين الحيوي يقوم بعلاج الأمراض المزمنة من خلال قياس جميع ترددات أعضاء الجسم والكشف عن المعوقات التي تمنع تجاوب الجسم مع أي نوع من العلاج كالاختلال في تردد الدم، وترسب المعادن الثقيلة داخل الجسم والناتجة عن الملوثات البيئية، والمواد الغذائية التي لا تتناسب مع فصيلة دم المريض، ووجود البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات داخل الجسم.

وتابع: كما يقوم القسم بتنظيف السموم العالقة على جدران الأوعية والتي تتسبب في الجلطات.