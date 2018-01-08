طقس رطب من الإثنين إلى الجمعة وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإثنين الى الأربعاء رطباً على المناطق الداخلية صباح الإثنين الباكر ويحتمل تشكل ضباب خاصة على منطقة العين، تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة من الدولة تتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على فترات تبدأ على المناطق الشمالية والشرقية ثم تمتد على السواحل وبعض المناطق الداخلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات الشمالية، وتقل كميات السحب تدريجيا بعد ظهر يوم الأربعاء.

وتستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على الدولة يوم الإثنين ثم تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية تدريجيا في آخر ليل الإثنين على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا وتكون سرعتها من 25 إلى 40 تصل إلى 60 كم/ س على البحر.

ومع السحب الركامية يصبح البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحيانا خاصة يوم الإثنين في الخليج العربي، ومتوسطا إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان خاصة مع السحب.

اما طقس الخميس والجمعة فيكون الطقس رطباً ليلا وفي الصباح، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق خاصة الداخلية ويكون غائما جزئيا بوجه عام

تتحول الرياح مرة أخرى لتصبح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا يوم الخميس وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س. ويكون البحر مضطرباً يصبح متوسط الموج مع صباح الجمعة في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.