مقدمة من محمد بن زايد .. إدارات الجنسية تبدأ توزيع تذكار "أمنتك بلادك " للمواليد الجدد

بدأت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار " أمنتك بلادك " المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي بادرة تتضمن تذكار رمزي " لعيال زايد " الجدد ورسالة تحتوي على القيم النبيلة التي غرسها زايد في نفوس أبنائه المواطنين.

ويعكس التذكار النهج والروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن ويقدم للمواليد المواطنين 2018 من حاملي خلاصة القيد وذلك بعد الانتهاء من إجراءات استخراج جواز السفر.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية إن هذا التذكار الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحمل رسائل مهمة مثل القيم الأصيلة والمعاني السامية التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" في هذه الأرض الطيبة والتي ستكون نبراسا وطريقا للأجيال القادمة إضافة إلى ما تحويه من معنى التواصل المعنوي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف أن التذكار هو عبارة عن صندوق يحتوي على رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمواليد الجدد من المواطنين سواء داخل الدولة أو خارجها لعام 2018 وميدالية تحمل صورة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".

وقال إن هذا التذكار يمنح أو يسلم شخصيا إلى الشخص المخول باستلام جواز سفر المولود الجديد وفي أي فرع من الفروع التابعة للإدارة والتي تقدم خدمة تسليم الجواز.

من جانبه قال أنس المنصوري - أحد الآباء - بعد استلامه التذكار إن الفرحة فرحتين فرحة قدوم مولوده الجديد "أحمد" وفرحة التذكار الغالي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تجسد مدى تلاحم القيادة الحكيمة بالمواطنين.

وقال إن هذا التذكار وبما يعكسه من إهتمام القيادة وحرصها على التواجد في كل المناسبات يترجم الحب والتلاحم والتضامن الذي يجمع القيادة بشعبها وهو بالتأكيد مصدر فرح وفخر وإعتزاز جميع المواطنين.

من جانبه أعرب حميد السويدي - والد المولودة "سلامة" - عن سعادته بهذه اللفته الطيبة التي تحمل معان وطنية جميلة ورسائل وقيم حضارية راقية طبقها أجدادنا وآباؤنا على الأرض الواقع..ونحن وأبناؤنا سنعمل بكامل طاقتنا لرفعة وطننا الغالي.