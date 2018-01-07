مركز سلطان بن زايد ينظم ندوة «زايد الأثر والتأثير»

يفتتح مركز سلطان بن زايد موسمه الثقافي الجديد 2018 يوم الثلاثاء المقبل بندوة بعنوان «زايد الأثر والتأثير»، يشارك فيها نخبة من الباحثين والكتاب بمقر المركز في منطقة البطين بأبوظبي، وذلك تزامناً مع بدء «عام زايد».

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور حمد بن صراي أستاذ التاريخ بجامعة الإمارات حول المنظومة الأخلاقيّة والتربويّة في فكر الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فيما سيتطرق الدكتور سيف البدواوي إلى دور الشيخ زايد في دعم وتطوير الإمارات قبل الاتحاد.

كما سيتناول الباحث الدكتور نايف علي عبيد دور القيم والتصورات في صناعة القرار- المغفور له الشيخ زايد نموذجاً، وسيتحدث الدكتور رسول محمد رسول حول زايد والشعر، وتختم الندوة بورقة عمل للدكتورة غادة صالح أستاذة الإعلام بكلية الإمارات للتكنولوجيا بعنوان المغفور له الشيخ زايد في عيون الإعلام العربي والعالمي.

وأكد منصور سعيد عمهي المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس المركز، مشدداً على أن «عام زايد» يمثل مناسبة وطنية عظيمة، نستحضر فيها بكل إجلال وتقدير سيرة وأثر وتأثير القائد المؤسس، طيَّب الله ثراه، وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة، التي ميزت الإمارات وباتت نموذجاً ملهماً للكثير من دول المنطقة والعالم.