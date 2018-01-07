توقّع سقوط أمطار اليوم وغداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الجزر والسواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر تكون قوية أحياناً خلال المساء، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي إلى شديد الاضطراب ليلاً، ومتوسط إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة في الدولة بواقع 28.4 درجة مئوية في الغويفات عند الساعة 3:45 ظهراً، وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة 6.8 درجات مئوية في جبل جيس الساعة 7:00 صباحاً.