شعراء الوطن يوجهون رسائل شكر لـمحمد بن زايد

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  • إعداد: خلود الحوكل ــ غرافيك: حسام الحوراني
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تلبية للحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه رسائل شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استجاب شعراء الإمارات لهذه الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر وسم #شكراً_محمد_بن_زايد، وصاغت كلماتهم كل معاني الشكر والعرفان لعطاءاته الجليلة لهذا الوطن الذي سخر له ولشعبه كل الإمكانات ليحظى أبناؤه بالأمن والأمان والرخاء..

 

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