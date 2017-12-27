بدون ألعاب نارية «برج خليفة» يستعد لدخول «غينيس» في رأس السنة

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كشف أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية أن برج خليفة لن يضيء بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، وإنما تم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة في خطوة جديدة للإبهار العالم.

وذكر المطروشي في مؤتمر صحفي خاص بالإعلان عن فعاليات احتفالات العام الجديد 2018 والاستعدادات الخاصة بها، أن إعمار بخطوتها الجديدة تستعد لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.

وأضاف المطروشي أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً ودعا الجمهور للحضور مبكراً لحجز أماكنهم.

من جانبها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات. 

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