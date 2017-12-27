بدون ألعاب نارية «برج خليفة» يستعد لدخول «غينيس» في رأس السنة

كشف أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية أن برج خليفة لن يضيء بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة، وإنما تم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة في خطوة جديدة للإبهار العالم.

وذكر المطروشي في مؤتمر صحفي خاص بالإعلان عن فعاليات احتفالات العام الجديد 2018 والاستعدادات الخاصة بها، أن إعمار بخطوتها الجديدة تستعد لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.

وأضاف المطروشي أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً ودعا الجمهور للحضور مبكراً لحجز أماكنهم.

من جانبها أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

في خطوة جديدة لإبهار العالم.. #إعمار تستبدل الألعاب النارية بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة وتطلق فعاليات متنوعة بداية من الساعة الخامسة مساءً #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2B5nPljW9f — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

طرق دبي: إغلاق الشوارع المؤدية إلى #برج_خليفة يوم الاحتفالات بالعام الجديد يبدأ من الساعة الرابعة عصراً #البيان_القارئ_دائما @RTA_Dubai pic.twitter.com/jCCKFoRWt4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

طرق دبي: سيتم إغلاق محطة مترو #برج_خليفة يوم احتفالات العام الجديد على الساعة العاشرة مساءً#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mQpi6mAvAG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

مخيم مخصص ل #أصحاب_الهمم وتسهيلات لدخولهم منطقة #برج_خليفة.. و23 خيمة مجهزة بالعصائر والمياه لخدمة الجمهور خلال الاحتفالات بالعام الجديد #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BHvTaict6Y — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

بالفيديو.. تعرف على المناطق المخصصة لصف السيارات بالقرب من منطقة برج خليفة #احتفالات_رأس_السنة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mU9eNje71b — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017

طرق دبي: حافلات خاصة لنقل الجمهور من داخل منطقة برج خليفة إلى مواقف السيارات ومحطات المترو القريبة #احتفالات_رأس_السنة #البيان_القارئ_دائما @RTA_Dubai pic.twitter.com/JdUfbPUns3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2017