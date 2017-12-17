افتتاح برواز دبي الثلاثاء و «البيان» تكشف أسعار التذاكر

تفتتح بلدية دبي رسمياً مشروع «برواز دبي» الثلاثاء المقبل، بعد أن استوفت كافة عناصر المشروع وأخضعته للتشغيل التجريبي.

وعلمت «البيان» أن أسعار تذاكر دخول مشروع البرواز هي 50 درهماً للكبار و20 درهماً للصغار، ويقصد بالصغار كل من زاد عمره على ثلاث سنوات وحتى 12 سنة.

وعملت البلدية على دراسة أسعار تذاكر الدخول بإجراء المقارنات العالمية لمشاريع مشابهة في الترفيه والثقافة واختارت ما يناسب الجميع لزيارة هذا المعلم الحضاري البارز.

وبلغت تكلفة إنجاز المشروع 160 مليون درهم، ويعد من المشاريع الفريدة وأيقونة جمالية ومعلماً معمارياً حضارياً يربط الماضي بالحاضر، ومنطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمقيمين على حد سواء، وهو عبارة عن «برواز» أو «إطار» متكامل زجاجي وشفاف، يبرز معالم الإمارة ويؤطرها بشكل فريد.

ويبدو في هيئته على شكل برواز بأربع جهات متساوية القياس، إذ يبلغ ارتفاع الضلعين 150 متراً، وبعرض 93 متراً ليشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم ومن علو شاهق، بحيث ينقل من جهة: الأبراج والمباني الشاهقة باتجاه شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تبين الجهة المقابلة من البرواز معالم لمناطق ديرة، أم هرير والكرامة، والتي ترمز إلى دبي القديمة.

وسيحوي متجراً مميزاً وفريداً للهدايا التذكارية من خلال بضائعه التي تناسب كافة الأذواق والأعمار ليصحبها معه الزائر تذكاراً، وتم تصميم الضلع الأرضي للبرواز ليضم متحفاً يحكي قصة تطور المدينة، وعرض لكل ما يتعلق بدبي، باستخدام أحدث وسائل العرض بالصور ثلاثية الأبعاد وعناصر حديثة مدهشة في تفاصيلها، وبالشكل الذي يسهم في خلق بيئة عمرانية ملائمة للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة.