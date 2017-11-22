إطلاق الحسابات الرسمية لعام زايد 2018 على شبكات التواصل

تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعار الرسمي لمبادرة "عام زايد"، تم تفعيل الحسابات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي لعام زايد 2018 على "تويتر" @YearofZayed وانستغرام yearofzayed@

وتفاعل مستخدمو هذه الوسائل مع الحسابات وأطلقوا وسماً كلنا_في_حب_ زايد على حساب خاص يتابع فعاليات المؤسسات والأفراد @YearOfZayed مشيدين بدور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاته المحلية والعالمية، وتقدير شخصيته وما جسّده من مبادئ وقيم وحب، وكيف أنه يمثل إحدى الشخصيات القيادية في العالم، وأكثرها حكمة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلن أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»؛ ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيَّب الله ثراه - بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميلاده، ولإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات.