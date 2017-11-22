محمد بن راشد يعزي بوفاة حرم عبدالله أحمد الغرير

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، واجب العزاء بوفاة المرحومة شيخة سعيد بن سليمان؛ حرم السيد عبدالله أحمد الغرير.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي و خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس العزاء في دبي، حيث قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صادق عزائه ومواساته إلى زوج الفقيدة وذويها وأنجالها عامر وسالم وعزان وأحمد وسليمان، راجياً الله جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهلها وأنجالها جميل الصبر وحسن العزاء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".