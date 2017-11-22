محمد بن راشد ومحمد بن زايد يحضران حفل العرس الجماعي لأهالي منطقة البطين

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الاستقبال الذي أقامه مجلس أهالي البطين في أبوظبي بمناسبة العرس الجماعي الخامس لأبناء منطقة البطين، وهنأ سموهما العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة متمنين للعرسان حياة سعيدة وهانئة.

وشهد حفل العرس الجماعي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدولة.

كان جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من أعيان المنطقة في استقبال أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

من جانبهم عبر العرسان وأهاليهم عن فرحتهم وسعادتهم بحضور ومشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ لأفراحهم و احتفالهم بهذه المناسبة مقدمين شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموهم.

تخلل الحفل الأهازيج التراثية والفنون الشعبية وسط فرحة أهالي المنطقة.