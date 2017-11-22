من قبل برنامج "الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي"

اختيار محمد بن راشد الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع

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تم اختيار  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع، من قبل برنامج "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي".

 

وتسلم  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "وسام أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك" بمناسبة اختيار سموه الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع، من قبل برنامج "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي".

 

وكرم سموهما  الفائزين بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن فئة الشباب العربي المبدع وفئة المشروع العربي المبدع وفئات الأسرة النموذجية وفئة الأفراد المتميزين.

كما كرم سموهما  الفائزين بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضمن فئة المبادرات الاجتماعية الرائدة والمؤسسات الداعمة لقضايا الأسرة.

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