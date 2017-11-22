3 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي ويوم الشهيد واليوم الوطني

تقرر أن تكون إجازة العاملين في منشأت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ويوم الشهيد واليوم الوطني اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري وحتى والثاني من شهر ديسمبر المقبل على أن يستأنف العمل يوم الثالث من الشهر ذاته.

جاء ذلك بموجب تعميم وزاري اصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

ورفع معاليه اصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واصحاب السمو حكام الإمارات.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبات سائلاً الله أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.