الإمارات تدين الهجوم الانتحاري في كابول

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الانتحاري بقنبلة فى العاصمة الأفغانية كابول أمس وخلف عددا من الضحايا والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان - عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي الجبان ووقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مواجهة العنف والتطرف .. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثه من جذوره.

وعبرت الوزارة - في ختام بيانها - عن بالغ العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية وتمنياتها بالشفاء للمصابين.