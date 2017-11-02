تشييع شهيد الوطن عبدالله أحمد الحوسني

شيع أهالي منطقة الفلاح، في إمارة ابوظبي، جثمان الشهيد الجندي اول عبدالله احمد عبدالله الحوسني، الذي استشهد اليوم خلال أدائه واجبه الوطني في اليمن، ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم الخميس، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، حيث جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان.

ووري جثمان الشهيد بمقبرة بني ياس، بعد الصلاة عليه في مسجد مقبرة بني ياس، وتلقى أهالي الشهيد التعازي من جموع المشيعين، الذين اكتظت بهم ساحة المسجد لوداع الشهيد، الذي عرف بأنه من الرجال البواسل، الذين تميزوا بالأخلاق الحميدة وروحهم الطيبة.