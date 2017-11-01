الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مدينة نيويورك

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادث الدهس الإرهابي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بجراح.

و أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

و أكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الأميركية في مواجهة العنف والتطرف، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها للحكومة والشعب الأميركي وأهل وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.