" طرق دبي" وإعمار توقعان اتفاقية لدراسة إطلاق مركبات ذاتية القيادة

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مشروع مشترك مع شركة إعمار العقارية لدراسة إطلاق مركبات ذاتية القيادة، من خلال استخدام الإشارات المرورية الذكية كمعابر خاصة لها بين منطقتي دبي مول والبوليفارد، وذلك خلال المعرض والمؤتمر الدولي للطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقع الاتفاقية عن الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، و عن شركة إعمار العقارية السيد أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، بحضور عدد من مديري الإدارات والموظفين من الطرفين.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة : لقد فرضت المركبات ذاتية القيادة تحديات وتصورات جديدة للبنية التحتية للطرق، الأمر الذي يتطلب تطوير التكنولوجيا الحالية بصورة مبتكرة، لتكون التجربة الرائدة عالمياً لعبور المركبات ذاتية القيادة في المنطقة، وإن اطلاق هذا المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات و "إعمار" جاء لاختبار نتائج دراسة عبور المركبات ذاتية القيادة بين منطقتي دبي مول والبوليفارد، باستخدام أنظمة تفاعلية ذكية بين هذه المركبات والإشارات المرورية على بعض التقاطعات مبدئياً، من خلال معابر محكومة بإشارات ضوئية مخصصة.

وأضافت: إنه من المتوقع أن يُسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة دبي في طليعة المدن العالمية نحو تطبيق حلول النقل النظيفة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً وأن الابتكار في قطاع النقل وإيجاد حلول للتنقل في المدينة، يُعد إحدى الركائز الرئيسية لرؤية دبي الذكية التي أعلنت عنها حكومة دبي الرشيدة

من جهته، قال أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية: نشكر هيئة الطرق والمواصلات على دعمها ومساندتها لخططنا الهادفة إلى تطبيق واستخدام المركبات ذاتية القيادة في وسط مدينة دبي، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية المشروع المشترك للمركبة الذكية يعد دليلاً إضافياً على التزام الإمارة الراسخ بتشجيع أنماط النقل المستدامة والمنسجمة مع هدف خطة دبي 2021 لبناء مدينة ذكية.

وأكد، أن إمارة دبي تسعى لربط مختلف معالم وسط مدينة دبي، الوجهة السياحية والترفيهية الأكثر استقطاباً للزوار على مستوى العالم، بمركبات ذاتية القيادة لإضفاء المزيد من الراحة والرفاهية للسكان وزوار المعالم السياحية الشهيرة بما في ذلك "برج خليفة، ودبي مول، ودبي أوبرا، وسوق البحار"، إضافة إلى الفنادق المختلفة، وأنه لدينا توجّـها نحو إدراج هذه المبادرة النظيفة والذكية في مشروعنا المستقبلي العملاق "ميناء خور دبي"، انسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، التي تم إطلاقها مؤخراً.