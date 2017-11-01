نجاح "خليفة سات" في اختبار فتح الألواح الشمسية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح القمر الصناعي "خليفة سات" ــ أول قمر صناعي إماراتي يتم تطويره بأيد وخبرات إماراتية على أرض الدولة ــ في اختبار فتح الألواح الشمسية بعدما أتم فريق عمل المشروع إجراء عدد من الاختبارات الأساسية لعمليات تركيب وتجميع أجهزة وأنظمة القمر.

وأوضح المركز أنه من خلال هذا الاختبار تم التأكد من جهوزية "خليفة سات" لإجراء كامل العمليات بصورة ذكية عقب إطلاقه الى الفضاء العام القادم 2018 وانفصاله عن الصاروخ ووصوله الى مداره، بالإضافة الى عدم فتح الألواح أثناء مرحلة الإطلاق وتواجده في الصاروخ.

وأكد يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء ان الوصول الى هذه المرحلة المهمة جداً في عملية تصنيع "خليفة سات" يؤشر الى نجاح استراتيجيتنا في توطين صناعة الأقمار الصناعية في الدولة، مشيراً الى أن دولة الإمارات تملك بنية تحتية عالمية المستوى، مكنتنا من تصنيع القمر واختباره في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وشدد الشيباني على ان كفاءة فريق عمل المشروع وقدراتهم العالية تزيدنا فخراً وثقة بنجاحهم خصوصاً ان القمر يتمتع بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الأقمار الصناعية عالميا، مشيراً الى ان "خليفة سات" وضع صناعة الأقمار الصناعية في الدولة في مكانة منافسة عاليماً.

من جهته، أوضح المهندس عامر الصايغ مدير مشروع "خليفة سات" في مركز محمد بن راشد للفضاء أن اجتياز القمر اختبار فتح الألواح في هذه المرحلة من التصنيع يظهر نجاحه في العمل بشمولية من النواحي الهندسية والكهرابائية والميكانيكية، مشيراً الى ان "خليفة سات" خضع لعدد من الاختبارات الفرعية لجميع الأنظمة الميكانيكية والإكترونية والبرمجيات بشكل منفرد، إذ تلت ذلك اختبارات اخرى للتأكد من إنتظام عمل الأنظمة بتوافق مع بعضها البعض.

وعدد الصايغ الاختبارات التي أجريت على القمر والتي تشمل اختبار حساسات الشمس، واختبار حساسات المجال المغناطيسي للأرض، واختبار حركة الهوائي للتصويب للأرض، وغيرها .. واجتاز القمر جميع هذه المراحل بنجاح.

ولفت الصايغ الى انه بعد انفصال القمر عن الصاروخ، سيقوم بفتح الألواح الشمسية أوتوماتيكياً، وتوجيهها الى الشمس، وبعدها تتوقع المحطة الأرضية بأي لحظة تواصل القمر معها وتشغيل جميع الأنظمة والتأكد من سلامتها، استعداداً لأخذ اول صورة فضائية بطريقة ذكية.