وصول جثمان الشهيد سعيد الكعبي

وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم جثمان الشهيد العريف/1 سعيد مطر علي الكعبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.
وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
وأدت جموع غفيرة الصلاة على جثمان الشهيد الكعبي .
جموع غفيرة تؤدي الصلاة على جثمان #الشهيد_سعيد_مطر_الكعبي https://t.co/qWsxIoGUN9— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2017
#شهداء_الإمارات_البواسل
تصوير: زيشان pic.twitter.com/nZXQxwNjtH
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.