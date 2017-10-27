وصول جثمان الشهيد سعيد الكعبي

وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم جثمان الشهيد العريف/1 سعيد مطر علي الكعبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال الجثمان، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأدت جموع غفيرة الصلاة على جثمان الشهيد الكعبي .

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن مشاركة قواتنا في عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

