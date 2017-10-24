محمد بن راشد يطلق مبادرة "المليون مبرمج عربي"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله مبادرة "المليون مبرمج عربي" هدفها تمكين الشباب العربي من تقنية العصر.

وقال سموه في حسابه على تويتر" أطلقنا بحمد الله مشروعا عربيا جديدا .. ومبادرة للشباب العربي .. سنسعى من اليوم لتدريب مليون شاب عربي على البرمجة".

محمد بن راشد:أدعو الشباب العربي للتسجيل من اليوم على الموقع https://t.co/E3ZmQs638I للتدرب مجانا.. https://t.co/bQug1TafJK pic.twitter.com/189YzCFHGC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 24, 2017

وأضاف أن مبادرة "المليون مبرمج عربي" هدفها تمكين الشباب العربي من تقنية العصر، وأداته الأساسية .. وهي البرمجة .. لغة العصر الحديث .

وأوضح سموه "البرمجة تفتح للشباب مئات الآلاف من الوظائف دون مغادرة بلدانهم.. ومباشرة أعمال خاصة بهم على شبكة الانترنت. البرمجة ستقود الاقتصاد العالمي.

وأضاف"أدعو الشباب العربي للتسجيل من اليوم على الموقع http://www.arabcoders.ae للتدرب مجانا..ووضعنا جوائز للمتفوقين منهم تفوق المليون دولار أمريكي.