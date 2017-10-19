تعديل 6 مواد من أحكام اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان

أعلن معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنيية التحتية تعديل 6 مواد من أحكام اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد تضمنت تعديلا على الدعم السكني المالي بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري عن 20 في المئة من اجمالي الدخل الشهري.

وحل مشكلة المطلقة التي تعجز عن تقديم مستند لاثبات عدم قدرة والد أبنائها من توفير نسكن مناسب لأبنائه..حيث سيتم دراسة بحث اجتماعي لوضع المرأة والوقوف على احتياجاتها.

و توسعة شريحة فاقدة الأبوين واعتبار المطلقة والأرملة التي لم ترزق بأبناء والمتوفى والديها ضمن هذه الشريحة.

وتوسعة أغراض الاستفادة من المساعدة السكنية بحيث بمكن الاستفادة من المساعدة الواحدة في عدة أغراض كالبناء والصيانة وسداد قرض مستحق عن بناء.