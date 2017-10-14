شما المزروعي: اعتماد تشكيلة مجلس الإمارات للشباب يجسد ثقة القيادة بقدرات شباب الوطن

أكدت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإمارات للشباب، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تشكيلة مجلس الإمارات للشباب في دورته الثانية، يعكس توجهات الدولة بالاعتماد على طاقات الشباب في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، ويجسد ثقة القيادة الرشيدة بدورهم وبقدراتهم.

جاء ذلك، بمناسبة اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيلة الجديدة لمجلس الإمارات للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وعضوية سبعة من نخبة شباب الوطن ممثلين لإمارات الدولة، تم اختيارهم بناء على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة.

واضافت المزروعي: هذه الثقة مسؤولية وطنية وتحدٍ يحتم على شباب الإمارات بذل كل جهد ممكن للاستفادة من الفرص والعمل بكل طاقاتهم وبرؤية مستقبلية لتحقيق تطلعات شعب ودولة الإمارات، منوهةً إلى أن مجلس الإمارات للشباب سيعمل بدورته الثانية للبناء على الإنجازات التي حققها المجلس السابق، وتطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات الوطنية الشابة، وإيجاد الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الشباب بشكل عام.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون الشباب: أن "مجلس الإمارات للشباب نفذ في دورته الأولى أكثر من 13 مبادرة نوعية لخدمة شباب الإمارات في المجالات كافة، ونطمح لاستمرار وتطوير هذه المبادرات بالتعاون مع مجالس الشباب في كافة الإمارات وشركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص والفعاليات المؤسسية الوطنية والاجتماعية".

7 من نخبة الشباب الإماراتي لعضوية المجلس

ويضم مجلس الإمارات للشباب في دورته الثانية إلى جانب معالي شما المزروعي رئيس المجلس، سبعة أعضاء، وهم؛

أحمد محمد جبر السويدي (24 عاما) - إمارة أبوظبي

يحمل أحمد درجة الماجستير في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، من جامعة زايد، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية بدرجة امتياز، يقوم حالياً بالتحضير لرسالة الدكتوراه في القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في سياق العلاقات الدولية، في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويجيد التحدث بأربع لغات.

يعمل أحمد أخصائي معرفة في "مركز أبوظبي للقيادات الحكومية"، حيث يكمن عمله في إيجاد طرق غير تقليدية تساهم في نقل المعرفة وبناء الكفاءات، ويعمل على تصميم وتنفيذ ورش عمل للموظفين المتخصصين في حكومة أبوظبي، كما يعمل أيضا كباحث في مجال الاقتصاد المعرفي.

ساهم أحمد بالعديد من المبادرات الاجتماعية مع الجمعيات الخيرية، وشارك في عقد ورش عمل وإنشاء حلقات تدريس ودعم للطلبة، وبإشراك الشباب في إمارة أبوظبي بالفعاليات والأنشطة التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية، وتشجيع للابتكار وتنمية المواهب.

ريم النعيمي (21 عاما)- إمارة دبي

تدرس ريم النعيمي حالياً الهندسة الكهربائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة ضمن منحة وزارة شؤون الرئاسة للطلبة المتميزين، وقد عملت لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، والتحقت ببرنامج تعليمي في كلية اكستر بجامعة أوكسفورد لدراسة العلاقات الدولية وفلسفة القانون، وشاركت في برنامج القادة ضمن برنامج "النموذج الوطني للأمم المتحدة" في نيويورك حيث حصل وفد الجامعة على جائزة الوفد المتميز، كما شاركت في عدد من البرامج العالمية، كبرنامج القادة في قمة "عالم شاب واحد" في العاصمة الكندية أوتوا، وفي عدد من الرحلات التطوعية خارج الدولة.

حصلت على جوائز عديدة في الجامعة منها جائزة رئيس الجامعة، وجائزة التفوق الأكاديمي، وخاضت تجارب قيّمة في برامج الأنشطة الطلابية، كعضوية نادي "مهندسين بلا حدود “والنادي الثقافي الإماراتي.

عملت ريم كمنسق عام للفعاليات الطلابية في مجلس الطلبة، واستطاعت تنظيم رحلة تطوعية خارجية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، وشاركت في العديد من البرامج الخاصة بإيصال صوت الشباب في مسار خدمة وطن في عام الخير.

علياء عيسى الحزامي (21 عاما) - إمارة الشارقة

تدرس علياء حالياً العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إضافة إلى دراستها الأدب الإنجليزي ودراسات المرأة كتخصصات فرعية.

صدر لها عمل روائي باللغة الانجليزية "Alatash عام 2013"، وتعمل حالياً على نشر رواية أخرى، وتكتب مقالات في العديد من الصحف والمجلات باللغة الإنجليزية. وشاركت كأمين عام في برنامج النموذج الوطني للأمم المتحدة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث تترأس ثلاثة أندية في الجامعة.

تدربت علياء أثناء فترة دراستها الجامعية في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ومراكز الأطفال بالشارقة، وشاركت في العديد من الفعاليات الدولية كمؤتمر WIMUN في نيويورك، وكمتحدثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما شاركت في مؤتمرات محلية ومتحدثة في مؤتمر الاستثمار في المستقبل و"تيكدس" في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

شيماء الحوسني (24 عاما) - إمارة عجمان

تحمل شيماء الحوسني شهادة البكالوريوس في التغذية والصحة العامة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة زايد بدبي، وتدرس حالياً ماجستير علوم الصحة العامة في جامعة حمدان الذكية.

حصلت شيماء على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فئة الطالب المتميز مرتين، وجائزة الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم الإعلامية للشباب فئة أفضل مذيع محاور. وجائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي فئة الطالب المتميز. جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لإبداعات الطفولة فرع الخطابة المركز الأول. جائزة مجلس آباء ومعلمي عجمان فئة الطالب المتميز.

أصدرت شيماء العديد من المؤلفات الأدبية مثل ألوان من الحياة، حب لا يشيخ، وغيرها من المؤلفات، وهي عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. كما أنها تشارك بفاعلية في مهرجان طيران الإمارات للآداب كمتحدثة ومتطوعة.

تعمل شيماء أخصائية تغذية في مركز راشد للسكر والأبحاث، وعملت سابقاً كمساعد باحث، كما أنها شغلت مناصب عدة مثل: ممثلة طالبات كلية علوم الاستدامة وعضو مجلس طالبات الجامعة، ومتطوعة عملت مع اليونيسيف لعامين لنشر الوعي بين طلبة الجامعة.

اُختيرت لتكون عضو مجلس عجمان للشباب في دورته الأولى وشاركت في تنظيم العديد من المبادرات والمشاريع الشبابية على مستوى الدولة، وعملت ست سنوات مذيعة في إذاعة وتلفزيون الشارقة، وقدمت أكثر من ثمانية برامج إذاعية وتلفزيونية للأطفال، ثم قدمت على قناة نور دبي برنامجا واحدا.

سيف طحنون آل علي (26 عاما) -إمارة أم القيوين

يعد سيف أول طالب عربي ينال القبول في جامعة طوكيو في الدراسات الجامعية، ويعمل حالياً كمسؤول مراقبة العمليات في شركة "وين باك" بأم القيوين.

تخرج سيف من مركز طوكيو لتعليم اللغة اليابانية التابع لمنظمة جاسو وحصل على المركز الثالث على مجموع الطلبة، كما كان خريج الدفعة الأولى من معهد التكنولوجيا التطبيقية، وحصل المركز الأول على الدولة في مسار التكنولوجيا التطبيقية.

ساهم سيف في إنجاح عدة مشاريع وطنية أثناء فترة دراسته في جامعة طوكيو مثل، المشاركة في إعداد مذكرة التفاهم بين جامعة طوكيو وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والمساهمة في متابعة سير عمل مفاوضات الاتفاقية المقترحة بين جامعة طوكيو ومجمع كليات التقنية العليا بدولة الإمارات، كما شارك في المسح البيئي والساحلي لمنطقة روموي بمحافظة هوكايدو في اليابان، والمسح الميداني البحثي لتوفير الطاقة وكفاءتها لمنطقة هيروساكي بمحافظة أوموري.

شارك في فريق تحدي جامعة توكاي للسيارة الشمسية، وفي القمة العالمية لطاقة المستقبل 2014 كعارض في شركة إنبيكس، إحدى كبرى الشركات اليابانية في مجال النفط والغاز) بجناح اليابان، وفي الدورة الأولى لمسابقة أبو ظبي للسيارات الشمسية كعضو فريق جامعة توكاي وكعضو مساند لفريق جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، كما شارك في صنع وبناء سيارة تعمل على الطاقة الشمسية لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

ميرة هشام المهيري (24 عاما) - إمارة رأس الخيمة

تعد ميرة هشام المهيري أول إماراتية تعمل كمفتشة أمان نووي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وقد تخرجت من جامعة خليفة بامتياز مع أعلى مرتبة شرف في الهندسة الميكانيكية والنووية، وتعمل في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث كمساعد أستاذ جامعي.

تدربت في إمبيريل كوليدج في لندن في مجال أبحاث الهندسة الطبية وعملت مع مجموعة من طلاب الدكتوراه، وهي أحد الممثلين الرسميين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع مفاعل هالدن في النرويج، الذي يختص ببحوث الوقود النووي والمفاعل والعوامل البشرية.

حصدت ميرة مجموعة من الجوائز منها جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للإداء التعليمي المتميز، وجائزة رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث للأداء التعليمي العالي، وجائزة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للأداء التعليمي العالي، وجائزة رأس الخيمة للإبداع والتميز التعليمي، وجائزة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لأوائل الثانوية العامة.

تدربت ميرة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" في جنيف، وقد تميزت منذ صغرها بالنشاطات التطوعية، حيث شاركت في الحملات الأمنية التوعوية، وحصدت على جائزة أفضل مرشدة على مستوى الخليج العربي، كما شاركت في تنظيم العديد من فعاليات المجالس والنوادي الطلابية، وفي تنظيم جناح الدولة في إكسبو ميلان. وتشغل ميرة منصب سفيرة الإمارات للشباب في ألمانيا، وتجيد اللغتين الألمانية والإنجليزية بطلاقة.

سندیة إبراهيم سعد (27 عاما) -إمارة الفجيرة

سندية رائدة أعمال في شركة فوج تاون (FUJTOWN) ومنسقة علاقات عامة في شركة "جلف بتروكیم"، تخرجت في كليات التقنية العليا تخصص اتصال مؤسسي عام 2013 ودرست ضمن برنامج التبادل الطلابي في كلية فرانكلين- سويسرا لمدة عام، كما ترأست مجلس الطلاب في كليات التقنية العليا بالفجيرة، ثم شغلت منصب رئيس الشؤون الطلابية في كليات التقنية العليا في الدولة، تعمل كإداري تنفيذي للتسويق والعلاقات العامة في شركة "جلف بيتروكيم".

أسست سندية مشاريع تجارية، منها مشروع Fujtown.com في 2015 – وهو الدليل الالكتروني التجاري والسياحي الأول والوحيد لإمارة الفجيرة، ومن خلال هذا المشروع، ساهمت بطرح مبادرة "خطوات نحو النجاح" التي تعنى بتشجيع الشباب لوضع أهداف لبدء مشوارهم نحو ريادة الأعمال لإفادة مستقبلهم وخدمة الوطن بشكل ذاتي.

تتمتع بخبرة واسعة في تنظيم الفعاليات والتسويق والعلاقات العامة، ومن ضمن الفعاليات تنظيم وإنشاء وإخراج أول مؤتمر لمجموعة (تيد العالمية) في الفجيرة الهادف للتعريف بالأفكار الجديدة والمتميزة للعالم، وقد شاركت في ملتقى ( Cop22) في المغرب ضمن وفد مجلس الشباب.

وتشمل خطط سندية المستقبلية بناء أنظمة الكترونية هادفة لتسهيل حياة الناس، ومن ضمن هذه الأنظمة التي بدأت العمل بها نظام الكتروني يشجع الأفراد على عرض أبحاثهم الأكاديمية والإحصائية لإفادة المجتمع وأصحاب الشأن (الهيئات الحكومية – الجامعات – المدارس).