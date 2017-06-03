تعاون بين "براند دبي" و"نخيل" يعزز المشهد الإبداعي في ربوع دبي

وقَّع "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "نخيل العقارية"، لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإبداعية المتميزة في إطار مبادرة "دبي تتحدث إليك" التي أطلقها "براند دبي" لنشر الأعمال الإبداعية في كافة أرجاء دبي بما يدعم المشهد الجمالي في الإمارة ويضيف بعدا جديداً يبرز مكانتها كمركز حضاري وإبداعي من الطراز الأول.

وبهذه المناسبة، عبرت ميثاء بوحميد، مدير "براند دبي"، عن اعتزازها بتعاون "براند دبي" وشركة "نخيل" وتقديرها لما تقوم به الشركة الوطنية الرائدة من إسهامات كبيرة في تطوير المشهد الحضاري والإبداعي في الإمارة وهو ما يتطابق مع رسالة براند دبي الرامية إلى إبراز الطبيعة المتفردة لدبي كمدينة اعتمدت خلال مسيرتها التنموية على الإبداع بوصفه المحرك الأساسي لنهضتها، والدافع لمساعيها الرامية إلى إيجاد قراءة متكاملة للمستقبل بما يحمله من فرص لمزيد من التطوير، مشيرة إلى اهتمام "براند دبي" بتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة الإنجاز في تحويل دبي إلى متحف مفتوح.

وأضافت بوحميد: "سوف يسمح التعاون بين "براند دبي"، و"نخيل" بتطوير أفكار جديدة لنشر الأعمال الإبداعية، لاسيما وأن "نخيل"، وهي إحدى الشركات العقارية الكبرى ليس فقط على مستوى الدولة ولكن على مستوى المنطقة، يتبعها العديد من المواقع بالغة التميز المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، وتعتبر من نقاط الجذب التي يتوافد عليها يومياً آلاف الزائرين من داخل وخارج الدولة، والتعاون مع "براند دبي" يتيح مجال أرحب للتفكير في المزيد من الأفكار غير التقليدية التي تنشر ملامح الإبداع في المدينة".

ومن جانبه، أعرب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، عن تقديره للدور الذي يضطلع به "براند دبي" من خلال مبادراته ومشاريعه الرامية إلى نشر الطابع الجمالي في دبي باستخدام الفن والإبداع، وقال: "سوف يتيح لنا هذا التعاون المشترك مع "براند دبي" وضع المزيد من اللمسات الجمالية والإبداعية بما يتماشى مع مساعي "نخيل" المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء".

وأضاف: "المشروع الأول ضمن هذا التعاون يقع في جزيرة نخلة جميرا، والتي تعد واحدة من المشاريع العمرانية الأكثر تمييزاً على مستوى العالم، وذلك امتداداً لعلاقات التعاون المشترك بين الطرفين حيث كانت "نخيل" دوماً شريك أساسي لمبادرات "براند دبي"، الهادفة إلى نشر المشاريع القائمة على الأفكار الإبداعية والتي تسلط الضوء على إنجازات دبي على مدى العقود القليلة الماضية".

وتم تنفيذ أول المشاريع، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في جزيرة نخلة جميرا حيث قام "براند دبي" بالتعاون مع نخيل العقارية بتزيين الجسر المؤدي إلى هلال جزيرة النخلة بعمل تشكيلي حوّل الجسر إلى ما يبدو وكأنه مجموعة من الأشجار اليانعة حيث تقوم فكرة المشروع على دمج العديد من التكوينات المجسمة بحيث تظهر الأعمدة والدعامات التي تحمل الجسر كسيقان الأشجار، فيما يظهر الجزء السفلي للجسر وكأنه غابة من الأوراق الخضراء.

ومن جانبها أشارت شيماء السويدي، مدير المشروع إلى أهمية هذا التعاون مؤكدة أن "براند دبي" يسعى دوماً إلى نشر الفنون الإبداعية القادرة على خلق تواصل فعال وبناء مع كافة أفراد المجتمع ضمن مشاريعه المنتشرة في مختلف أرجاء دبي، مضيفةً أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مشاريع نوعية جديدة ضمن مبادرة "دبي تتحدث إليك".

كنتيجة لمذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بالإعداد لإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تحمل رسائل إبداعية تبرز الجانب الحضاري للإنجازات التي حققتها الإمارة خلال العقود الماضية، وتلقي الضوء على الجوانب الإنسانية في تلك المسيرة التنموية التي اعتمدت في المقام الاول على قدرة العقل البشري على الإبداع وتطوير أفكار غير تقليدية تخدم مختلف مسارات التنمية.

وسيقوم الطرفان بتشكيل فرق عمل مشتركة لمباشرة تنفيذ البنود في إطار ترتيبات الشراكة وذلك للقيام بمجموعة من المشاريع التي سوف يطورها ويطلقها "براند دبي" بالتعاون مع "نخيل العقارية" وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الاستشارية استناداً إلى خبرة فرق "براند دبي" في النواحي الإبداعية والتسويقية، والخبرات العقارية التي تتمتع بها فرق العمل في "نخيل العقارية".

واتفق الطرفان على إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي، حيث تعمل فرق العمل في "براند دبي"، و"نخيل العقارية" في المرحلة الحالية على صياغة الأفكار والاطر النهائية لهذه المشاريع والتي سيعلن عنها تباعا خلال المرحلة المقبلة.