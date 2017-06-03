الحكّام يواصلون تلقّي التهاني بشهر رمضان المبارك

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تلقي التهاني والتبريكات من الشيوخ ومعالي الوزراء والمسؤولين والمديرين ورجال الأعمال وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بشهر رمضان المبارك.

عجمان

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات مع جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة الماضية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتلقى سموهما التهاني من الشيوخ ومعالي راشد عبد الله النعيمي وأعيان البلاد ووجهاء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية والأجنبية وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية وكبار المسؤولين الذين توافدوا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة أمس بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية اللذين تبادلا مع سموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

أم القيوين

إلى ذلك، واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة الماضية وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تلقى سموه التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك العاملة بالدولة بالشهر الفضيل.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام أمس جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة وسعيد أحمد غباش رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري وحسن أحمد العلكيم الزعابي مدير المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وأعيان ووجهاء القبائل ورجال الدولة ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.