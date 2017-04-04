اهتمام القيادة بالبنية التحتية أسهم في دعم مؤشر التنمية وتحقيق الإنجازات

افتتح معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، صباح أمس فعاليات منتدى الشرق الأوسط للطرق والجسور 2017، والذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 3 – 4 أبريل، بفندق انتركونتينتال فيستفل ستي.

وقال: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لقطاع تطوير البنية التحتية في الدولة والطرق، مما أسهم في دعم مؤشر التنمية الشاملة وتحقيق العديد من الإنجازات في مجال البنية التحتية، والتي كان آخرها حصول الدولة على المركز الأول عالمياً للمرة الرابعة على التوالي في مجال جودة الطرق.

حيث تعتبر مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعوَّل عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لساكني الدولة، وتعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني».

حضر حفل الافتتاح المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية بالإنابة، والدكتور المهندس عبدالله الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والوكلاء المساعدون، وعدد من الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق والجسور على مستوى المحلي ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد معاليه أن منتدى الشرق الأوسط للطرق والجسور يمثل منصة يجتمع حولها كبرى الشركات والمؤسسات المعنية بتطوير البنى التحتية المتطورة من كافة منطقة الخليج والشرق الأوسط، فضلاً عن أصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة الذين يسهمون في رسم ملامح البنية التحتية والطرق، من الناحية التكنولوجية والبيئية والاقتصادية .

صدارة

وأوضح معالي وزير تطوير البنية التحتية، أن شق الطرق الشريانية احتل موقع الصدارة ضمن أولويات واهتمامات دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ما استدعى الوزارة خلق برامج وخطط من شأنها تحقيق ذلك وشق طرق تصل المدن والمناطق بعضها بعضاً، وتسارعت وتيرة البناء والتطوير ليصل طول الطرق الاتحادية في الدولة إلى 3600 كيلومتر /‏ خط سير (حارة).

جوائز

وفيما يتعلق بجائزة أفضل حملة في السلامة المرورية فئة النقل حصدتها شركة الإمارات للسياقة، وجائزة أفضل حملة في السلامة المرورية فئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحصدتها سلطة واحة دبي للسيليكون بالشراكة مع فولوكس فاجن، وجائزة أفضل حملة في السلامة المرورية فئة التنقل الذاتي حصدتها شركة نيسان الشرق الأوسط.

وجائزة أفضل حملة في السلامة المرورية بمجال قطاع التجزئة حصدتها شركة إينوك اوتو برو، وجائزة أفضل حملة في السلامة المرورية في فئة القطاع التجاري حصدتها شركة بيبسيكو مينا، بينما حصدت شركة ماكدونالدز جائزة أفضل حملة في السلامة المرورية فئة التغذية.

مواصلة التميز

أشار معالي عبد الله بلحيف النعيمي إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تضطلع بمسؤوليتها كذراع تنفيذية للحكومة الاتحادية بتنفيذها الطرق الاتحادية وفق المواصفات العالمية.

وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال عملها إلى مواصلة التميز والحفاظ على المركز الأول عالمياً في مجال جودة الطرق والذي حصلت عليه الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية.