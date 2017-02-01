محمد بن راشد: نريد مجتمعاً سليماً معافى آمناً في صحة وسلامة أفراده

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي معرض الصحة العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة فرابة 4400 شركة وجهة وطنية وعالمية.

وقد تجول سموه يرافقه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي حميد بن محمد القطامي، رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وهلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، في مختلف أرجاء المعرض الذي يعتبر الثاني عالميا من حيث عدد المشاركين والفعاليات والمساحة التي يشغلها في المركز التجاري.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة التي توقف فيها عند العديد من منصات العرض على آخر ما توصلت إليه الشركات العالمية المتخصصة من تقنيات طبية ودراسات وبحوث وبرامج علمية واكتشافات حديثة من الادوية المعالجة لبعض الامراض المزمنة والخطيرة.

فقد توقف سموه عند جناح شركة "سيمنس" واطلع على جديدها من المعدات الطبية، ثم شركة "أولمبيس" اليابانية الاشهر في العالم في صناعة وتطوير المناظير، ورحب سموه بالشركة بعد انتقال مكتبها الاقليمي إلى دبي ومركزي الصيانة والتدريب، مؤكدا سموه للقائمين على الشركة بأنها ستحظى بجميع التسهيلات اللازمة لتطوير مكاتبها ومشروعاتها واستثماراتها في دولة الامارات والمنطقة.

ثم عرج سموه على جناح هيئة الصحة في دبي واطلع على أحدث برامجها الذكية لتوفير أفضل وأسرع خدمات الرعاية الصحية للمرضى منها مشروع السلامة والملف الموحد وغيرها من البرامج التطويرية الجديدة، ثم زار سموه جناح هيئة الصحة في أبوظبي واطلع على جديدها في مجال التجهيزات الطبية والاساليب المبتكرة في الطبابة والعلاج وتسخير التقنيات لخدمة الانسان والمريض.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك عند جناح وزارة الصحة ووقاية المجتمع واطلع على برامجها الذكية الحديثة التطبيق في إطار تطوير أساليب الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة وعياداتها خاصة مشروع "الجنيوم الاماراتي" لمرضى السكري.

وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للمشاركة الواسعة في معرض الصحة العربي في نسخته الثانية والاربعين من قبل مؤسساتنا الوطنية والشركات العالمية المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية والاجهزة والمعدات الطبية، مؤكدا سموه على أهمية الاستفادة من هذا المعرض الذي يعد منصة عالمية مهمة من أجل تطوير قدرات كوادرنا البشرية وأداء مستشفياتنا وعياداتنا وتطبيق أرقى أساليب العلاج والرعاية الصحية للمرضى وتوفير وسائل الراحة والاطمئنان النفسي للمريض من خلال العناية به ومتابعة حالته المرضية من قبل الجهة المعنية خاصة الطبيب المعالج والممرضين والممرضات.

ونوه سموه بالإمكانات المادية الضخمة التي توفرها حكومة دولة الامارات والحكومات المحلية من أجل تطوير خدماتنا الصحية بكل ألوانها وتوفير الحياة الصحية السليمة لأفراد المجتمع لان الانسان هو عماد المجتمع وركيزته في التقدم والحياة الامنة والسعيدة فما فائدة المجتمع دون سلامة أفراده صحيا وفكريا وجسديا وأمنيا واجتماعيا.

وقال سموه: " نريد مجتمعا سليما معافى آمنا في صحة وسلامة أفراده وحيويتهم وعطائهم لوطنهم ومجتمعهم ".