راشد بن سعود المعلا يدشن نظام مكاني للعنونة الجغرافية الذكية في أم القيوين

دشن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي اليوم نظام "مكاني" للعنونة الجغرافية الذكية في الإمارة والذي انتهت دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين من إعداده بالتعاون مع بلدية دبي.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتثبيت لوحة العنوان الرقمي "مكاني" لبلدية أم القيوين على جدار مدخل المبنى بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين وسعادة عبيد طويرش مدير عام دائرة التخطيط والمساحة وعدد من مدراء الدوائر المحلية.

واجتمع سموه بفريق عمل المشروع من دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين وممثلين عن بلدية دبي .. واطلع سموه على مراحل تنفيذ المشروع ومميزاته.

راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين يدشن نظام "مكاني" للعنونة الجغرافية الذكية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vIanr8QsBE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١ فبراير، ٢٠١٧

واستمع إلى شرح مفصل من المهندس جمال الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة في الدائرة عن مراحل التي سيمر بها المشروع بالكامل حتى يتم الانتهاء منه في أم القيوين وعن كيفية تطبيق برنامج مكاني.

ويمكن النظام الجديد مستخدميه من الوصول إلى الوجهات المختلفة في إمارة أم القيوين بدقة متناهية تصل إلى متر مربع واحد فقط .. كما أن النظام الذكي - الذي يستمد إحداثياته الدقيقة من الأقمار الصناعية بشكل مباشر - يوفر لمستخدميه معلومات متنوعة عن إحداثيات المداخل المختلفة للمباني والمنشآت وليس فقط مواقعها وذلك عن طريق إدخال / 10 / أرقام مميزة لكل مداخل المباني في الإمارة .

ويتألف رقم "مكاني" من / 10 / أرقام لتحديد المواقع والاستدلال على الوجهات المقصودة عوضا عن تحديد اسم المنطقة واسم الشارع ورقم المبنى وبذلك يسهل استخدامه لمختلف الثقافات واللغات .

ويمكن للجميع استخدام النظام عن طريق تحميل تطبيق "مكاني" المتوفر في جميع الأجهزة الذكية والحواسيب اللوحية مثل الآيباد وغيرها وإدخال الأرقام العشرة في التطبيق للوصول الى الموقع المقصود .

وباركت مريم عبيد المهيرى مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي - بالنيابة عن سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي - لإمارة أم القيوين تدشين مشروع مكاني.

وقالت أنه انطلاقا من حرص بلدية دبي على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة لتصبح دولة الإمارات ذكية بالكامل فقد تبنت " نظام مكاني" الذي يحوي تقنية حديثة وذكية يتم فيها تبسيط العنونة لتحوي /10/ أرقام مرتبطة بجميع المداخل الرئيسية والمهمة للمباني وذلك وفقا لأحدث الأنظمة الجغرافية العالمية.

ورحبت بانضمام إمارة أم القيوين للمشروع .. موضحة أن هذا النظام العالمي الذكي - الذي يخدم جميع الزوار والقانطين في إمارتي دبي وأم القيوين- يتيح الوصول إلى الأماكن والمواقع بسهولة ويسر من خلال الاستدلال على الوجهات المقصودة بسرعة ودقة تصل حتى المتر المربع.

وأضافت أن النظام يسرع عملية الاستجابة لأي حالة إلى جانب العديد من الخدمات الملاحية الحديثة وبهذا تصبح دولة الإمارات الأولى في العالم التي تطبق نظام العنونة الجغرافية باستخدام العشرة أرقام التي تحدد مداخل المباني.

وأشارت المهيري إلى أن التعاون أثمر عن حصر أكثر من / 7000 / رقم مكاني لمداخل إمارة أم القيوين في تطبيق " مكاني" والأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية .. موضحة أن دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين بصدد تثبيت لوحات " مكاني" على مداخل المباني التي تم حصرها في الإمارة.