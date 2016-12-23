«تنمية المجتمع بدبي» تنشئ حضانة لأبناء الموظفين والموظفات

كشف الدكتور محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان»، عن عزم الهيئة إنشاء حضانة لأبناء الموظفين والموظفات العاملات في الهيئة وسيكون مقرها مركز إسعاد المتعاملين الكائن بمقر الهيئة في مباني الحضيبة (أ) في طابق الميزانين، خلال النصف الأول من 2017، وستستقبل الأطفال من عمر يوم واحد إلى 4 سنوات، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين بالهيئة، وتشجيع الأمهات على الانخراط في الوظائف المختلفة، والاطمئنان على أطفالهن، ما ينعكس إيجاباً على استقرارهن الأسري والوظيفي، ومن ثم تحسن مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن كونها مظهراً حضارياً، وضرورة اجتماعية وإنسانية وتربوية تنسجم وتوجهات الدولة نحو إعلاء شأن الطفولة والأمومة وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح أن الهيئة ستباشر باستقبال أبناء الموظفات والموظفين، فور الانتهاء من تحقيق معايير السلامة والأمان الواجب توافرها في مثل هذه الحضانات، حيث عملت على مدار عام ونصف لتطوير خدمة العملاء من خلال منظور المتعامل والكفاءة الحكومية، ووضعت 4 خطوات لتحقيق ذلك وهي: التحدي وإيجاد الحلول والنتائج والمتابعة، وعلى أساسها تم طرح 3 مبادرات وهي إعادة هندسة كافة إجراءات خدمة العملاء وإنشاء مركز إسعاد المتعاملين وتطوير قنوات تقديم الخدمة.

وأضاف أنه تم تحسين تجربة العميل، حيث وصل زمن الانتظار إلى صفر فيما وصل زمن تقديم الخدمة إلى 15 دقيقة بدلاً من 4 ساعات، كما وصل زمن الحصول على الخدمة الفعلية 3 أيام عوضاً عن 12 أسبوعاً، كما حرصت الهيئة على تصميم المركز بشكل يتلاءم مع البيئة المحلية والمجالس العربية، حيث يستقبل الموظفون المتعاملين بالترحيب والضيافة الإماراتية الأصيلة ويقدمون لهم القهوة العربية والتمر، بهدف إدخال السرور على أنفسهم.

وأشار إلى أنه روعي أيضاً في تصميم المركز الحفاظ على الخصوصية نظراً لطبيعة المعاملات، حيث يضم المركز 3 خدمات وهي إدارة التلاحم الأسري بجميع خدماتها، منها الخدمات الاستشارية الأسرية، وحماية الطفل والاحتضان، فضلاً عن مركز الاتصال.

فوز

وقال إن الهيئة فازت بجائزة الرقم واحد عن فئة خدمة المتعاملين في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، نتيجة تطوير بيئة تقديم الخدمة لتصبح بيئة أكثر سعادة وإيجابية للمتعامل ولمقدم الخدمة في آن واحد، وذلك رغبة من الهيئة في تحقيق تطلعات الحكومة الاستراتيجية في الوصول للرقم واحد في خدمة وإسعاد المتعاملين، ليس فقط عن طريق اختصار زمن تواجد المتعامل في مركز الخدمة ضمن أجواء ترحيبية، واختصار زمن تقديم الخدمة من ثلاثة أشهر لثلاثة أيام عمل فحسب، وإنما أيضاً بتيسير كافة الإجراءات المطلوبة لتصبح أكثر شمولية، ووضعها ضمن آلية موحدة ذات جودة عالية وضمن زمن معياري محدد، ما نتج عنه تطوير تجربة المتعامل بشكل واضح ومميز، حيث وصل زمن انتظار المتعامل لصفر ثانية من انتظار بدء تقديم الخدمة، ولزمن لا يتجاوز الخمس عشرة دقيقة لإجراءات التقديم، فيما تمكنا من الوصول لنسبة عالية من رضا المتعاملين وصلت لحوالي 98 و97 في المئة من احترافية نجوم الخدمة.