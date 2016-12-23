«سعادتهم في سلامتك» توعية عبر الإعلام لـ«الداخلية»

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال المسرعات الحكومية الأولى من نوعها على المستوى العالمي، أطلقت وزارة الداخلية حملة «سعادتهم في سلامتك» عبر وسائل الإعلام كافة، في إطار قيادتها فريق تحدي خفض وفيات الحوادث على 5 طرق رئيسية في دولة الإمارات.

وتضطلع وزارة الداخلية بتحدّي التقليل من معدلات وفيات الحوادث على 5 شوارع رئيسية، تعد من أخطر الطرق في الدولة، وقد اتخذت في هذا الإطار عدداً من القرارات، وشكلت فريق عمل المسرعات الذي يضم ممثلين من الشركاء الاستراتيجيين، ومن إدارات المرور والدوريات في القيادات العامة للشرطة بالدولة، وبدأ العمل على الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتحقيق هذا الهدف.

جهود

وقال المقدم سهيل صياح المزروعي رئيس فريق المسرعات بوزارة الداخلية: إن فريق عمل المسرعات سيعمل على التحدي المتمثل في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على أخطر الطرق في الدولة.

وأشار إلى أن جهود الوزارة في مجال خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان أثمرت عدداً من النتائج في الأعوام الماضية فقد انخفض عدد الوفيات ليصل عام 2015 إلى 5.9 وفيات لكل 100 ألف من السكان، ونسعى للوصول إلى ما لا يزيد على 3 وفيات لكل 100 ألف بحلول عام 2021 لتحقيق النتائج المرجوة من هذا التحدي.

وأوضح المزروعي أن الفريق قام بتحديد خمسة من أخطر الطرق على مستوى الدولة وهي (شارع أبوظبي السلع - شارع أبوظبي العين- شارع الشيخ زايد بدبي، شارع مليحة في الشارقة - شارع محمد بن زايد في أم القيوين).

تعزيز الوعي

وأطلقت الوزارة الحملة التوعوية «سعادتهم في سلامتك» عبر وسائل الإعلام كافة، فيما تقوم إدارة الإعلام الأمني بالوزارة بالتنسيق مع القيادات العامة الشرطية المشاركة في الحملة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العام من خلال إطلاق الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكــــترونية، كما تم إطلاق وسم عبر وسائل التواصل هو #سعادتهم_في_سلامتك، لمزيد من التفاعل الجماهيري.

مسرعات

وتعد المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسية، وتعمل على رفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجــهات الحكومية المشاركة هــــدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجنـــدة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات في الدولة لمعالجة التحديات وإنجــاز الأهداف، بالاستفادة من التجارب والابتكارات العالمية، وتحقيق الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع وتجارب بأسالـــيب عمل ريادية ومبتكرة تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة وضمان استدامتها.