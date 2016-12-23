مركز اللغة العربية يصدر كتاباً حول تنمية المهارات

أصدر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالدولة كتاب «أساليب تقويم الطلبة في اللغة العربية.. الواقع والمأمول 2016»، لتنمية مهارات الطلبة في اللغة العربية، وذلك في إطار التوجهات العالمية الحديثة لأساليب التقويم، وتم طباعته بدعم من الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، ضمن مبادرة تنمية مهارات التعلم، وذلك تحقيقًا لهدف المركز الذي يسعى إلى تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة، من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة للمركز، وكان من ضمن تلك البرامج إعداد هذا الإصدار، حيث تم إنجاز الدراسة في إطار اتفاقية شراكة بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وإدارة جامعة الإمارات.

وقال عيسى صالح الحمادي مدير المركز، إن الإصدار جاء إيمانًا بأهمية التقويم التربوي في اتخاذ القرار في مجال التعليم بعامة، ومجال تعليم اللغة العربية بخاصة، وتلبية لطموحات قياداتنا الرشيدة بالدول الأعضاء بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها والنهوض بها؛ فقد اعتمد وزراء التربية والتعليم أعضاء المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج برنامج أساليب تقييم الطلبة في اللغة العربية.. الواقع والمأمول، ضمن برامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وذلك تحقيقاً لهدف المركز في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها على أسس تربوية وعلمية ومهنية متميزة.

وأوضح أن أهمية هذا الإصدار تأتي من منطلق العلاقة القوية المترابطة بين التقويم وضمان جودة التعليم، حيث يركز التقويم على جودة النتائج والمخرجات، ومن ثم ظهرت العديد من التوجهات الحديثة في فلسفة وأهداف عملية التقويم، وفي أساليبه ووسائله وأدواته، ونظراً إلى أن هناك قرارات عدة تخدمها الاختبارات، فإنه من المهم رصد واقع أساليب تقييم المتعلمين، وتدريب المعلمين على التوجهات الحديثة التي تسهم في تقييم أداء الطلاب أداءً حقيقياً.

ويهدف الإصدار إلى اعتماد نموذج لأسس تقييم الطلبة في اللغة العربية ذي مرجعية ومنهجية علمية تستفيد منه الدول الأعضاء ومن ثم تفعيل وتطبيق النموذج المعتمد والمطور في تقييم الطلبة باللغة العربية، حيث تضمن البرنامج دراسة مسحية ميدانية عن واقع أساليب التقييم في اللغة العربية في جميع الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج، بالإضافة إلى تجارب بعض الدول العربية والدول الأجنبية، ويتضمن الإصدار حقيبةً تدريبية لمعلمي اللغة العربية حول الأساليب الحديثة في تقييم المتعلمين في اللغة العربية، وذلك لتزويد ذوي الاختصاص بها وتطبيقها في جميع الدول الأعضاء.