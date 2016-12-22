ضاحي خلفان: الأمن رافعة مسيرة التطور والتنمية

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقطاع الأمن والعدل والسلامة، معتبرا قرار تخصيص21% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره، ضمن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2016م، - والذي اعتمده سموه - ما هو إلا ترجمة واضحة لاهتمام سموه بالجانب الأمني والوقائي لإمارة دبي، وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية وكفاءة عالية واستباقية.

وأضاف معاليه: إن قطاع الأمن والعدل والسلامة بمفهومه الواسع يشمل كافة الجوانب الأمنية من شرطة وأمن الدولة والدفاع المدني، والإقامة وشؤون الأجانب، وهذا القطاع هو الذي يحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، ويساعد على دفع عجلة التنمية والتطور في كافة المجالات إلى الأمام بكل طمأنينة، لأن توفير الأمن والأمان يأتي في أولوية الخطط الاستراتيجية لأي مجتمع ينشد التقدم والتطور والاستقرار، ومن هنا ينبع هذا الاهتمام الكبير لحكومتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، الذي يعرف تماماً مدى أهمية توفير الأمن ودعمه بقوة، لمواجهة أي تحد يقف أمام عجلة التنمية، ويعزز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم.

وقال إن هذا الدعم اللامحدود حقق لقطاع الأمن والعدل والسلامة في دبي، خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً على كافة المستويات، الداخلية والخارجية، حتى غدونا الجهة التي يقصدها العالم للاستفادة من تجاربنا المتميزة، وأصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة أمام المحافل الدولية.. فهنيئا لنا بهذه الحكومة التي تضع في أولوياتها أمن البلاد والعباد.