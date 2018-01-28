إهداء كبار زوار «تكنولوجيا التعليم» بلندن أبرز مؤلفات حاكم الشارقة

أهدى مجلس الشارقة للتعليم زوار معرض تكنولوجيا التعليم - المنعقد حالياً في العاصمة البريطانية لندن - من كبار المسؤولين نسخاً من كتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحرصت فئات عديدة من المشاركين في الحدث التعليمي - الأهم على مستوى العالم خاصة الباحثين الأكاديميين - على اقتناء مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة كونها تزخر بالمعلومات والأحداث التاريخية المهمة التي يسردها سموه من واقع معايشته ومعاصرته لها.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم: إن توزيع نسخ من كتب صاحب السمو حاكم الشارقة على نخبة من زوار المعرض ينبع من الأهمية العلمية لمؤلفات سموه، موضحاً أن الهدف من إهدائهم هذه المؤلفات المهمة هو تقديم صورة عن دولة الإمارات وتاريخها الثري بشكل مختصر في المعرض، معتبراً معرض تكنولوجيا التعليم مناسبة لتبادل الخبرات من ناحية ومناسبة لنشر معلومات عن الدولة عبر المشاركة في جميع فعاليات المعارض المهمة.

وأشار الدكتور الكعبي إلى أن المجلس يسعى للارتقاء بالمنظومة التعليمية الإلكترونية لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» وذلك من خلال دعم مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة في التعليم الإلكتروني وتعزيز التواصل التعليمي الرقمي بين المدارس والطلبة وأولياء أمورهم بما يدعم الجهود المبذولة محلياً للتحول إلى اقتصاد المعرفة.