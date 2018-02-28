التحقيق في واقعة تعذيب أم لطفلها في الشارقة

تحقق شرطة الشارقة في قضية اعتداء جسدي تعرض لها طفل خليجي - ثلاث سنوات - تسببت بحدوث إصابات وعلامات على جسده نتيجة ضرب مبرح تلقاه.

وفي التفاصيل، قالت شرطة الشارقة إنها تلقت بلاغاً من مستشفى القاسمي يفيد بوصول طفل مصاب برضوض وكدمات نتيجة تعرضه للضرب، وأن والدته تدّعي أنه سقط في المنزل أثناء اللعب، لكن الأطباء ساورهم الشك بعد أن عاينوا الصغير وكان مصابا بكدمات وندوب وحروق في أجزاء مختلفة من جسده.

وقالت الأم للشرطة أن ابنها يعيش في عهدتها بعد انفصالها عن أبيه، وكانت قد تركته مع صديقتها لترعاه كونها متزوجة حديثا، فيما وجهت الشرطة للأم تهمة الإهمال، لأنها تركت ابنها مع شخص غريب.