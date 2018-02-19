أهالي العين يشيعون جثمان الطفلة "دانة" في غياب والديها

شيع أهالي منطقة العين من مواطنين ومقيمين بعد صلاة عصر اليوم جثمان الطفلة الأردنية دانة أمجد جرار، الطالبة في الصف التاسع بمدرسة الظفرة الخاصة في العين، وامتلاء مسجد حمودة بن علي بأكثر من 3000 مشيع حضروا للصلاة عليها إثر رقود ذويها في مستشفى راشد في دبي.

وقبل موعد التشييع بيوم تبادل أهالي مدينة العين الرسائل النصية فيما بينهم للتذكير بموعد الصلاة على جثمان الطفلة "دانة"، وليس هذا فحسب بل وقبيل أذان العصر بساعات قام العديد من المواطنين والمقيمين الاتصال ببعضهم البعض للتذكير بموعد صلاة الجنازة.

كما انتشرخبر تشييع جثمانها على شبكات التواصل الاجتماعي الإخبارية نظراً للجموع الغفيرة وحرصها على الوقوف إنسانياً مع العائلة.

وتوفيت الطفلة دانة أمجد جرار إثر حادث أليم في يوم الجمعة الماضي إثر توجه عائلتها المكونة من الأب والأم وأختين وأخ إلى دبي وذلك على طريق دبي – العين، حيث فقدت الأم التي كانت تقود المركبة السيطرة عليها، وانحرفت نحو منطقة رملية على جانب الشارع لتتفاجأ بوجود حفرة مما أدى إلى انقلاب المركبة لعدة مرات، الأمر الذي أدى في المقابل إلى تطايرهم من المركبة.

وأسفر الحادث عن وفاة "دانة" ونقل جميع المصابين إلى مستشفى راشد في دبي، وتعرض الأب الذي يعمل دكتوراً جامعيا في جامعة الإمارات وجميع الأبناء الذين يدرسون في مدرسة الظفرة الخاصة لإصابات حرجة، ونقلت الأم لقسم العناية المركزة بقسم الحوادث في المستشفى وهي معلمة لمادة الفيزياء في مدرسة الظفرة الخاصة في العين.