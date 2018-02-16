الإبعاد لعربي هدد سيدة «شفاهة» بدهسها

تقدمت سيدة بدعوى قضائية ضد رجل من جنسية عربية، تتهمه بتهديدها «شفاهة»، بارتكاب جناية ضدها وأبنائها.

وبينت التحقيقات، أن الرجل هددها بلفظ «سوف أقوم بصدمك وأبنائك بالسيارة وما علي دية»، وكان ذلك مصحوباً بطلب أن تتنازل عن شكواها التي قامت برفعها ضده، وتسليمه سند الأمانة الذي قامت زوجته بكتابته لها.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، بمعاقبة المتهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، استأنف الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبس المتهم مدة شهر واحد عن التهمة المسندة إليه، مع إبعاده عن الدولة.

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيرة في طعنها، إلى أن حكم محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، عندما قضى بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر واحد، إعمالا لظروف الجريمة، وطبقاً للمادة 98 (ب) من قانون العقوبات الاتحادي، دون أن يفطن إلى أن الجريمة هي التهديد بارتكاب جريمة ضد نفس، وكان ذلك مصحوباً بطلب.