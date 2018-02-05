أم تستعين بالشرطة للسيطرة على ابنها المتعاطي

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن استعانة أمٍ بالشرطة، للسيطرة على ابنها المتعاطي، الذي شرع في تخريب وإتلاف محتويات المنزل، وصدم بابه الرئيسي بسيارة زوجته بعدما تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وقالت النيابة في لائحة اتهام الابن، التي نظرتها الهيئة القضائية في «الجنايات»: إن الشرطة تلقت بلاغاً من الأم نهاية شهر ديسمبر الماضي حول شروع ابنها في إتلاف ثريات المنزل بواسطة كرسيّ، وصدم باب المنزل بسيارة زوجته.

مضيفة أنه لدى انتقال الشرطة إلى المكان المذكور بعد الحصول على إذن خطي من الأم للدخول إلى المنزل، شوهد ابنها وهو في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر بحوزته على شريط أدوية مخدرة. وقالت النيابة: إن الابن قاوم أفراد الشرطة أثناء إدخاله إلى الدورية واعتدى على أحدهم.