وفاة 7 أفراد من عائلة مواطنة بحريق منزلهم في الفجيرة

فقدت عائلة مواطنة في رول ضدنا بدبا الفجيرة 7 أطفال اختناقا نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم صباح اليوم، ليفارق الحياة 4 أولاد و3 بنات ، أكبرهم يبلغ من العمر 13 سنة وأصغرهم 5 سنوات.

حيث تلقت غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة بلاغا في تمام الساعة 5.40 صباح اليوم من الأم تفيد بتعرض منزلها لحريق وأن أبنائها بداخل المنزل، بعد أن استيقظت على رائحة الأدخنة الصادرة من الحريق.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ ودوريات الشرطة وأجهزة الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ في وقت قياسي وعند وصول فرق الإنقاذ إلى المنزل عثر على الأطفال السبعة قد فارقوا الحياة.

وأشارت المعلومات الأولية للشرطة والدفاع المدني أن البلاغ ورد متأخراً للأجهزة الأمنية وذلك بعد عملية الاشتعال التي تسببت في تصاعد الأدخنة في المنزل واستنشاق الأطفال لها، مما صعب من بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وقد انتقل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة يرافقه العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية إلى مكان الحادث الذي تواجد فيه العقيد سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا والمقدم خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة لمتابعة سير الإجراءات.

وأشاد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بجهود الجميع وسرعة الاستجابة للحادث، مشيراً إلى أن التحقيقات لازالت جارية، حيث تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، مشددا على ضرورة تركيب كاشفات الدخان في المنازل لما لها من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق، وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات.