شرطة دبي تضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض

كشف الرائد الدكتور سعود الخالدي رئيس قسم المعلومات والتطوير بإدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان إنجازا جديدا يضاف إلى شرطة دبي بالكشف وإلقاء القبض على عصابة أفريقية منظمة قامت باختراق البريد الإلكتروني لعدد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأميركية، وكانت تنوي بيع واستغلال المعلومات الغاية في السرية التي حصلوا عليها إلى جهات معينة.

تفاصيل

وأكد الرائد الخالدي لـ«البيان» أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بريد رسمي من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية يفيد بأنه تم اختراق البريد الإلكتروني لـ 5 من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وان المخترقين قاموا بإرسال رسائل ابتزاز الى الرئاسة الأميركية، كما حصلوا على معلومات غاية في السرية، وتم التنويه الى أنه يشتبه ان يكون المخترقون داخل دولة الإمارات، وعلى الفور تم تلقي كافة المعلومات المتاحة وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين في الجرائم الإلكترونية وخلال ساعتين فقط تم تحديد موقع الاختراق في إحدى إمارات الدولة وبالتحديد في عجمان.

وقال الرائد الخالدي إنه تم تحديد موقع الاختراق بدقة وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارة عجمان تم مداهمة الموقع وكان عبارة عن شقة تديرها عصابة أفريقية منظمة مكونة من 3 أشخاص وقاموا بمقاومة السلطات ومحاولة الهرب الا أنه تم إحكام السيطرة عليهم، وعثر في الموقع على أجهزة كمبيوتر وأجهزة تخصصية، كما تبين أن المتهمين من الهاكرز المتخصصين في عمليات الاختراق ويقومون ببيع المعلومات التي يحصلون عليها بمبالغ باهظة، وأنها ليست العملية الأولى التي يقومون بها ولكنها الأولى من داخل الدولة، حيث اعتاد الجناة على تغيير الدول التي يقومون بإدارة عملياتهم فيها.

سوابق

وأشار الرائد الخالدي الى أن أفراد العصابة أعمارهم بين 24 و26 عاما وعثر بحوزتهم على قائمة أرقام حسابات بنكية تضم حوالي 5 ملايين حساب بنكي، تقدر بمليارات الدولارات وبرامج للقرصنة، وبالتدقيق عليهم تبين انهم دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة لتنفيذ عملياتهم التي احترفوا القيام بها منذ سنوات وتمكنوا فعليا من تحويل ملايين الدولارات الى أرصدتهم، وأنه لم يشك أحد أو يتعرف على طبيعة عملهم أو يلقي القبض عليهم طوال تلك السنوات.

ونوه الرائد الخالدي الى أنه تم تقديم المتهمين إلى الجهات المختصة، وأنه بعد انتهاء محكوميتهم داخل الإمارات سيتم تسليمهم الى السلطات الأميركية، مشيرا الى أن هذه القضية رسخت للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رجال شرطة دبي خاصة في الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من الجرائم المعقدة.

تكريم

أفاد الرائد سعود الخالدي أنه بعد تسليم السلطات الأميركية ملفاً كاملاً بعملية الضبط والتي تضمنت كافة الأدلة الدامغة والمستندات التي أثبتت أن العصابة قامت باختراق مئات من حسابات المسؤولين على مستوى العالم، بادرت السلطات الأميركية بتكريم دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون المثمر وسرعة الاستجابة والقبض على الجناة في وقت قياسي على الرغم من عدم توفر أي معلومات دقيقة تحدد موقع العصابة.