مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يستعرض إنجازات عام زايد

المصدر: دبي- البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اجتماعه الأول لعام 2019 برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس كل من الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ والدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات؛ والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات؛ وفهد الفلاسي، أمين سر المجلس.

واستعرض الاجتماع إنجازات «سقيا الإمارات» في مجال العمل الإنساني خلال «عام زايد»، حيث اختتمت المؤسسة 6 مبادرات محلية ودولية نابعة من فكر ورؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ضمن جهودها لتوفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين حول العالم، ودعم أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والمرض، ومساعدة المجتمعات المحتاجة والمنكوبة.

حرص

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «حرصنا في المؤسسة على أن تعكس جميع مبادراتنا وبرامجنا للعمل الإنساني والمجتمعي والتطوعي القيم والمبادئ السامية التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي مقدمتها بناء الإنسان، والاستدامة والحكمة والخير والعطاء».

وثمن الطاير دور شركاء المؤسسة من الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني والمجتمعي، لدورهم الكبير في إنجاح مبادرات المؤسسة خلال عام زايد 2018، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من مشاريع سقيا الإمارات حتى نهاية 2018 قد بلغ أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم، بالتعاون مع تلك الهيئات والمؤسسات الخيرية الرائدة.

وأشار الطاير إلى أن المجلس قد ناقش خلال الاجتماع نتائج مبادرة «100 متطوع»، التي أطلقتها مؤسسة سقيا الإمارات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ترسيخاً لقيم التطوع والعمل الإنساني بين صفوف الشباب والموظفين، واستقطبت 123 متطوعاً في مختلف المبادرات التي نفذتها المؤسسة على مدار عام 2018.

كما ناقش الحضور نتائج مبادرة «100 مشروع للمياه» التي وفرت مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 125000 شخص في 12 دولة في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأوضح محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، أن الاجتماع ناقش المشاركة المتميزة لمؤسسة سقيا الإمارات في معرض «ويتيكس 2018»، حيث استعرضت المؤسسة إنجازاتها ومبادراتها خلال عام زايد. وقدم الشامسي للمجلس مقترحات لاستحداث فئات ومعايير بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، بناءً على أفضل الممارسات العالمية.