تحقيق أمنيات 603 أطفال في «عام زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت «مؤسسة تحقيق أمنية» خلال «عام زايد» أمنيات 603 أطفال يُعانون من ظروف صحية تُهدد حياتهم داخل وخارج الدولة و3411 أمنية منذ تأسيس فرع المؤسسة في الإمارات عام 2003.

ونجحت المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها خلال عام زايد 2018 والتفوّق في تجاوز الرقم 100 المُخصص لتحقيق الأمنيات في كل دولة احتفاءً بمئوية الشيخ زايد «رحمه الله».

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «لقد كان عام زايد استثنائياً تجلّت خلاله الكثير من المُبادرات الخيرية الكريمة التي لا تنتهي على أرض الخير والعطاء ونتطلّع خلال عام التسامح إلى المزيد من المُبادرات الإنسانية النبيلة وترجمة فعلية لثقافة الخير والعطاء التي تقوم عليها رؤية الحكومة الرشيدة».

وأعربت عن اعتزازها بتفوّق المؤسسة في تحقيق استراتيجيتها وتمكّنها من نشر السعادة في قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، مؤكدة أن الفضل في كافة إنجازات المؤسسة يُعزى إلى القيم الإنسانية الخيّرة وحبّ العطاء الذي ينتشر بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات ودعم أهل الخير من الشيوخ ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الكبيرة.

وأوضحت أن المؤسسة تمكّنت وبامتياز من تنفيذ استراتيجيتها خلال عام زايد 2018 وتحقيق أمنيات المزيد من الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة حيث وصل مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها إلى 603 أمنيات لنحو 28 جنسية وبزيادة وصلت إلى 14 بالمئة مُقارنة بعام 2017.

وأضافت «قامت المؤسسة بتحقيق 322 أمنية داخل دولة الإمارات و132 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية و149 أمنية في اليمن الشقيق مع الارتقاء بمستوى الأمنيات والتي شملت أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة والسفر خارج الدولة لأداء العمرة أو زيارة مكان مُعيّن إضافة إلى تحقيق أمنيات بعض الأطفال المرضى من الأردن بزيارة الدولة والتعرّف على أشهر معالمها السياحية البارزة».

وقالت «لقد كان عام زايد استثنائياً في مجال العطاء والخير الذي لا ولن ينتهي على أرض زايد الخير وترجمة فعلية للثقافة الإنسانية النبيلة التي قامت عليها رؤية الحكومة الرشيدة.. وخلال عام التسامح 2019 نُخطّط لإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تُكرّم الإرث الطيّب لأبينا الشيخ زايد رحمه الله وتدعم وتُعزّز جهود القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة كمنصة إقليمية وعالمية للتسامح والخير والعطاء دون مُقابل».