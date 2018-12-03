شرطة أبوظبي تمنح منتسبيها شارة عام زايد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

منح اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، شارة عام زايد لجميع منتسبي شرطة أبوظبي العسكريين والمدنيين في إطار عام زايد 2018، وتقديراً لجهودهم في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع. وهنأ اللواء الرميثي في رسالة نصية (SMS) المنتسبين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة قال فيها: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولتنا الحبيبة، كما أبارك لكم منحكم شارة عام زايد، والتي تأتي تقديراً لجهودكم في مسيرة الأمن والأمان والاستقرار.

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من جهة أخرى عبّر المواطنون والمقيمون من زوار القرية العالمية بدبي، عن محبتهم الكبيرة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ضمن أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسس، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.