«دبي للسلع المتعددة»: الإمارات نموذج يحتذى في التنمية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إنه بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، والتزام أبناء شعب الإمارات بالعمل الجاد وعزيمتهم التي لا تنهزم، باتت الإمارات نموذجاً يحتذى به في التقدم والازدهار والتنمية الشاملة بما يواكب متطلبات العصر.

وأضاف: «بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العزيزة على قلوبنا جميعاً، نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وإننا نحتفل بهذه اللحظة الوطنية الباعثة على الفخر برفع علم الإمارات عالياً فوق إحدى أعلى القمم الجبلية في السويد».