جامعة أبوظبي تدخل «غينيس» بشعار «عام زايد»

المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

تسلّم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، شهادة من غينيس للأرقام القياسية العالمية للمبادرة التي أطلقتها الجامعة، بإشراف من الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، عضو هيئة التدريس بجامعة أبوظبي ورئيسة المبادرة، لتصميم وتنفيذ أكبر شارة لشعار عام زايد 2018، بطريقة مبتكرة جعلت منه الشعار الأكبر على مستوى العالم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً في «غينيس».

وأعرب الدكتور علي سعيد بن حرمل عن اعتزاز جامعة أبوظبي بتسجيل هذا الإنجاز العالمي في غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وقال: «اليوم ونحن نحتفي بالحصول على شهادة هذا الإنجاز، نضيف لبنة جديدة إلى صروح المجد التي تشرفت بأن تنتسب دائماً إلى اسم القائد المؤسس الذي حصد ألقاباً عالمية، جعلت منه زعيماً في صدارة زعماء العالم الذين سجلوا بعطائهم لأوطانهم والبشرية كافة منجزات خالدة عبر العصور».

إنجاز

وأكد بن حرمل لـ«البيان» أن الجامعة حققت إنجازاً تفخر به، والحمد لله أنه توافق مع احتفالات الدولة بعام زايد.

وأشاد بجهود الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، وما قامت به لتحقيق الإنجاز العالمي.

بدورها، أشادت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون - في تصريح على هامش حفل تسليم الشهادة - بجهود أسرة جامعة أبوظبي في دعم المبادرة الوطنية التي تتزامن مع احتفاء الدولة بمئوية القائد المؤسس عام زايد 2018، وتواكب أيضاً الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أن الإرث الحضاري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيظل في نفوسنا كافة نبراساً نهتدي به في مختلف جوانب الحياة، ونستلهم فكره ورؤيته الاستشرافية.