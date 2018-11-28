لوحة لمؤسس الدولة قوامها 95 ألف قطعة دومينو

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أعلن مارينا مول أبوظبي، أمس، تجهيزه محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من قطع الدومينو التي ستتساقط على حلقة دائرية لترسم صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمناسبة عام زايد واحتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وسيعمل فريق من خبراء وفناني الدومينو على تشكيل دائرة ضخمة تتكون من حوالي 95,000 قطعة من الدومينو، التي ستكشف بإسقاطها لتشكل الشعار الخاص بعام زايد.

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ويفتتح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي البحري لهذه المناسبة التاريخية، فعاليات الحدث، والتي تشهد إسقاط قطعة الدومينو التي ستحدث موجة من تساقط القطع بطريقة فنية مبدعة لتشكل بذلك لوحة من الحب مهداة لإرث الأب المؤسس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت 1 ديسمبر في قلب مارينا مول أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: استضافت أبوظبي على مدار عام زايد عدداً من الفعاليات التي تعرض تأثير والدنا المؤسّس، وتروّج القيم التي أظهرها طوال حياته بطرق مؤثرة ومبدعة. وستكون محاولة تسجيل الرقم القياسي العالمي الجديد في موسوعة غينيس في أبوظبي تتويجاً لتلك الجهود. وإذا نجحنا بإذن الله، فإننا سنسجل بهذا إرثاً دائماً لعام زايد الذي يمتد لفترة طويلة بعد عام 2018.

وأضاف: سيكون لمحاولة تسجيل هذا الرقم القياسي العالمي طابعاً خاصاً، وذلك لقدومها بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الإماراتي.