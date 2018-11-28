«غنتوت للبولو» يهزم مونتي كارلو في مباراة عام زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز فريق نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على فريق نادي مونتي كارلو 7-5، في المباراة الودية الدولية التي أقيمت، أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ضمن احتفالات النادي بعام زايد 2018، والتي جرت بملعب النادي بغنتوت وسط حضور كبير من عشاق اللعبة وجالية مونتي كارلو إحدى المناطق الإدارية في إمارة موناكو، وحضر المباراة الاحتفالية مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس نادي غنتوت وأحمد النعيمي مدير عام النادي وفرانشيسكو ميترينج رئيس اتحاد مونتي كارلو للبولو، وضيف شرف المباراة الفنان اللبناني راغب علامة.