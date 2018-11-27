تدشّين «شطرنجية زايد العربية» اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تنطلق مساء اليوم، بفندق دبيليو ماريوت حمر عين بدبي، بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج والتي تقام تحت شعار عام زايد 2018، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي، بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.

أبرز المرشحين

ويبرز من الأسماء المشاركة في البطولة عدد كبير من نجوم العرب في اللعبة يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن ومن مصر الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي والأستاذ الدولي الكبير عصام الجندي، ومن المغرب الأستاذ الدولي الكبير هشام الحمدوشي والأستاذ الدولي الكبير محمد حدوش، ومن الجزائر الأستاذ الدولي الكبير بلال بلحسن، وعلى مستوى السيدات تشارك الأستاذة الدولية الكبيرة شروق ناجي وفا والأستاذة الدولية الكبيرة شاهندة ناجي وفا، ومن الجزيرة الأستاذة الدولية أمينة مزيود والأستاذة الدولية صبرينة لاطرش والأستاذة الدولية حياة طوبال والأستاذة الدولية أميرة حمزة، ومن المغرب الأستاذة الدولية رانيا سباعي ومن لبنان أستاذة الاتحاد الدولي مايا جلول ومن الأردن أستاذة الاتحاد الدولي بشرى الشعيبي وأستاذة الاتحاد الدولي رزان الشعيبي.

للمرة الأولى

وللمرة الأولى تشهد بطولات العرب التأهل إلى بطولة العالم حيث يتأهل صاحب المركز الأول في بطولة الرجال إلى بطولة العالم للرجال عام 2019، فيما تتأهل بطلة السيدات إلى بطولة العالم 2020، بجانب حصول أصحاب المراكز الأولى على لقب أستاذ دولي كبير على أن يحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي، وهي نفس الألقاب في بطولة السيدات حيث ستحصل البطلة على لقب أستاذة دولية كبيرة، والثانية والثالثة تحصلان على لقب أستاذة دولية، بجانب الحصول على «نورمات» خاصة للألقاب.

اجتماع فني

وتبدأ أحداث البطولة صباح اليوم بالاجتماع الفني للاعبين لإجراء القرعة واعتماد أهلية اللاعبين، وتعريفهم بنظام البطولة ونظام اللعب، وتشهد الفترة المسائية، في الخامسة من مساء اليوم حفل الافتتاح والجولة الأولى لبطولة العرب للشطرنج الخاطف، بفندق ماريوت دبي، وتنتهي بطولة الخاطف في نفس اليوم، على أن تنطلق الجولة الأولى للشطرنج الكلاسيكي غداً، وتستمر على مدار 9 جولات، ويتخللها بطولة الشطرنج السريع، وسيعقد الاتحاد العربي اجتماعاً على هامش البطولة للمكتب التنفيذي يوم 4 ديسمبر، كما تشهد على هامشها دورة للحكام العرب من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل وهي دورة ترقي للتأهل للشارة الدولية.

جاهزية

وأكد مهدي عبدالرحيم مدير البطولة أن لجان البطولة تعمل ليل نهار خاصة لجنة العلاقات العامة والاستقبال الذي استقبلوا به جميع الوفود في مطار دبي الدولي، وتم تسكينهم بفندق الإقامة، وأضاف أن جميع لاعبي منتخبنا الوطني يشاركون في بطولة الخاطف يتقدمهم سالم عبدالرحمن وعثمان موسى وجاسم الحوار وعمر نعمان وسعيد إسحاق وعمران الحسني وإبراهيم سلطان وعلي عبدالعزيز، بينما في بطولة الشطرنج الكلاسيكي البطولة الرئيسية يشارك أربعة لاعبين فقط هم سعيد إسحاق وإبراهيم سلطان وعلي عبدالعزيز وعمران الحوسني، وعلى مستوى منتخب السيدات تم تأكيد مشاركة روضة السركال بطلة العالم للناشئين، والتي لن تلحق ببطولة الخاطف اليوم إلا أنها ستلعب في بطولة الكلاسيكي والسريع ومعها عائشة سرحان المعيني ومريم عيسى وياسمين علي وعوشة الشامسي ووديمة الكلباني.

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تشهد البطولة، 3 مسابقات، الأولى بطولة الشطرنج الكلاسيكي على كأس زايد وهي البطولة الرئيسية فيما ستكون بطولة الشطرنج الخاطف على كأس طيران الإمارات، الراعي الرسمي للبطولة فيما ستكون بطولة الشطرنج السريع على كأس أركادي رئيس الاتحاد الدولي الجديد.