إنجازات القائد المؤسس ومناقبه في شهادات مقيمين بالدولة ضمن حلقة «عام زايد»

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة الغد الجمعة من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، في الثانية بعد الظهر، في بث مشترك لقنوات مؤسسة دبي للإعلام، مجموعة من المقيمين ممن عايشوا وعرفوا الشيخ زايد، رحمه الله، عن قرب، حيث سيتابع الجمهور كلاً من المؤرخة الدكتورة فراوكة هيرد باي وزوجها الخبير النفطي ديفيد هيرد، إلى جانب الملياردير الهندي يوسف علي، حيث يحكون عن مناقب وإنجازات مؤسس الدولة.

واهتمت الدكتورة فراوكة هيرد باي، الحاصلة على دكتوراه في التاريخ والعلوم السياسية من برلين عام 1967، بالكتابة عن تاريخ دولة الإمارات، وسيرة ومسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تعتبر من الأوائل الذين وثقوا لتاريخ الإمارات، بعد أن حطت الرحال في مدينة أبوظبي، بعد زواجها من البريطاني ديفيد هيرد، الخبير النفطي الذي يعد شاهد عيان على المتغيرات الكبيرة في مدينة أبوظبي والمنطقة ككل، وعلى عبقرية الوالد المؤسس، رحمه الله.

أما الملياردير الهندي يوسف علي، فقد قدم إلى الإمارات في العام 1973، ويتحدث في هذه الحلقة عن المواقف الكثيرة مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بعد أن اعتمد بشكل كبير على رؤية الراحل الكبير في تحقيق طموحاته في مجال المال والأعمال حتى أضحى من كبار الأغنياء في العالم.

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.