جامعة أبوظبي تدشن مبادرة أكبر شارة لشعار «عام زايد» على مستوى العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة أبوظبي مبادرة وطنية أمس لتسجيل شعار «عام زايد» 2018 في غينيس للأرقام القياسية العالمية، أكبر شارة لشعار عام زايد على مستوى العالم، وذلك عرفاناً وامتناناً للدور الرائد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزامناً مع احتفالات الدولة بمئوية زايد 2018، والاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان عضو هيئة التدريس بجامعة أبوظبي رئيسة المبادرة أن الاحتفاء بإرث القائد المؤسس يتواصل عاماً بعد عام، والوطن يشهد منجزات عظيمة ومكتسبات حضارية في جميع الميادين، فالمغفور له الشيخ زايد بنى دولة حديثة جعل ثمارها الإنسان المتعلم المثقف الواعي، وآمن بالتسامح والتعايش الحضاري، وجعل منه قيمة أصيلة ترتكز عليها مسيرة التنمية الوطنية، وهو نهج تواصل عليه السير قيادتنا الرشيدة متمثلة في الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأوضحت أن هذه المبادرة هي بمثابة لفتة إنسانية تجاه ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من منجزات حضارية على مدار عقود طويلة، حيث أسس لمنظومة رائدة في بناء الإنسان، وأرسى دعائم نظام تعليمي يرسخ الهوية ويواكب العصر، كما أولى القائد المؤسس كل الرعاية الاجتماعية لأبناء وبنات الوطن، وهيأ لهم البيئة التي مكنتهم من الإبداع والتميّز في مختلف ميادين العمل والإنتاج.