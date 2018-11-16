انطلاق تمهيدي دوري عام زايد للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، عند التاسعة من صباح اليوم، انطلاق فعاليات منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لبطولة دوري عام زايد 2018 للجودو التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، الذي أكمل كل استعداداته لإنجاح موسمه الرياضي 2018 -2019، وفقاً لشروط المسابقة التي اعتمدها، وأكد تنفيذها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب.

وحددت الشروط الفنية للبطولة الأوزان والمواليد التي يحق لها الاشتراك لفئات مواليد 2001-2002-2003، في أوزان مختلفة، على أن تطبق تعديلات قانون الاتحاد الدولي الأخيرة في الأوزان كافة.

وذكر محمد بن ثعلوب أن البطولة الغالية ستشهد ترجمة وتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة مختلف اللاعبين، من أبناء المواطنات وحَمَلة جواز سفر الإمارات ومواليد الدولة والمقيمين.